Вражда оппозиции: в парламенте Армении накалилась обстановка

Парламент Армении превратился в зону противостояния между сторонниками премьер-министра страны Никола Пашиняна и оппозицией. Конфликт сопровождается драками между депутатами. Директор Центра региональных исследований (Ереван) Ричард Гирагосян в беседе с NEWS.ru объяснил причины напряжённой обстановки в армянском парламенте.

По его мнению, перед новым кабмином стоит политическая задача. В результате его деятельность будет отмечена конфронтацией. Несмотря на то что оппозиция набрала значительно меньше голосов и, следовательно, меньше мест, чем ожидалось, избирательный блок бывшего президента Роберта Кочаряна далёк от поражения. Этот оппозиционный блок «Альянс Армения» занимает 29 мест из 107 в новом парламенте.

Как отметил Гирагосян, ещё одна оппозиционная партия, а именно блок «Честь имею», связанный с бывшим президентом Сержем Саргсяном, также войдёт в новый парламент с семью местами, но только благодаря конституционной уступке. Партия воспользовалась конституционным требованием о наличии как минимум трёх партий в парламенте. В результате в обеих парламентских оппозиционных партиях будут доминировать два бывших президента. У Саргсяна и Кочаряна имеется большой опыт, но их перспективы, по словам эксперта, не так однозначны.

Два бывших президента скованны своими собственными напряжёнными отношениями, подтверждёнными их неспособностью объединиться против правительства на выборах. На самом деле этот фактор только помог переизбрать правительство Пашиняна, поскольку более широкий антиправительственный электорат был серьёзно расколот, тем самым разделив голоса оппозиции между четырьмя различными и конкурирующими оппозиционными партиями и блоками, — подчеркнул Гирагосян.

Он добавил, что взаимная вражда лидеров оппозиции говорит о неспособности координировать законодательную стратегию против правительства. По мнению Гирагосяна, этот факт ещё больше подорвёт потенциал партий противостоять Пашиняну в ближайшие месяцы.

И даже если бы они смогли преодолеть свой личный разрыв, их общее число в 36 мест всё равно меньше, чем необходимо для осуществления какой-либо реальной власти в парламенте, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось об очередной драке в парламенте Армении. Ситуация усугубилась после того, как депутат от фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян назвал всех бывших министров обороны предателями страны. В ответ на подобное заявление остро отреагировали представители фракции «Айастан», которую возглавляет экс-министр Сейран Оганян.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. В них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат. Таким образом, Никол Пашинян был переизбран на пост премьера Армении. Он вступил в должность 2 августа.