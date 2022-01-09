Власти Казахстана сообщили о заговоре внутренних и внешних сил

В событиях, произошедших в начале 2022 года в Казахстане имеет место заговор внутренних и внешних сил. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних сил, поскольку участниками, так скажем, ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане, — сказал он.

По словам Карина, произошёл некий «сговор» представителей различных сил.

Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование, причём достаточно такое грамотное, приёмов информационного воздействия, — подчеркнул он.

Также Ерлан Карин назвал произошедшее в Казахстане гибридной террористической атакой. Её целью было дестабилизировать ситуацию в республике и в дальнейшем совершить государственный переворот.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.