В Сети появилось видео разгона протестующих минскими силовиками

https://static.news.ru/photo/b88b0c3e-0bba-11eb-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео Onliner

В Минске омоновцы начали жёстко разгонять граждан, собравшихся на акцию протеста оппозиции «Марш гордости».

Так, около стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, силовики избили дубинками протестующих, которые стояли в сцепке. Видео разгона опубликовало издание Onliner в своём Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе белорусского МВД подтвердили, что милиция 11 октября несёт службу в усиленном режиме из-за призывов провести акции протеста. В центр столицы были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Также перекрыли площадь Независимости, являющуюся традиционным местом сбора манифестантов. Рядом, на улице Советской, у Дома правительства, расположились автозаки и водомёт. На улице, прилегающей к зданию Белорусского госуниверситета, недалеко от площади Независимости, находятся два водомёта и несколько машин «Рубеж», писал NEWS.ru.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями