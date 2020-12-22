В семье блогеров решили назвать ребёнка Плов в Коробочке

https://static.news.ru/photo/14ea70c2-4456-11eb-aa1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: old.elorda.info

Молодые блогеры из Казахстана решили назвать новорождённого сына Плов в Коробочке. Однако в Центре обслуживания населения (ЦОН) отказались регистрировать ребёнка под таким именем. Блогеры теперь намерены подать на чиновников в суд.

Нам часто приходится иметь дело с разными брендами. Был вариант назвать сына Карслбергом или Хайникеном. Рассматривали Самсонит, 1xbet, Билайн. То, что на слуху. Но потом мы пришли к выводу, что лучше назвать первенца таким именем, чтобы оно было связано с Казахстаном. И мы остановились на двух вариантах — Бейбит Алибеков и Плов в Коробочке, — пояснила Telegram-каналу «Проспект Фурманова» молодая мать.

Сотрудники ЦОН аргументировали свой отказ в регистрации защитой прав ребёнка. Они посоветовали паре назвать сына традиционным именем, а если хочется чего-то необычного, предложили выбрать имена Мажилис или Нур Отан.

То есть в честь парламента можно, а вот Плов в Коробочке Ануарович Сухозад — это, по их мнению, издевательство и подозрение на диагноз родителей, то есть нас. И такое говорят нам люди, которые даже «Инстаграм» в глаза не видели, — заявила мать ребёнка.

Алматинцам Ануару и Марине чуть больше 20 лет, они поженились в прошлом году, а в начале декабря у них родился первенец. Ребёнку решили дать фамилию матери — Сухозад.

Как писал NEWS.ru, жители Пензы решили назвать своего новорождённого сына Маркетингом. По мнению его отца Дмитрия, дело в его будущем успехе и патриотизме. Мужчина считает это необычное имя «крутым», так как Маркетинг в принципе должен стать успешным. Он напомнил, что отцом-основателем маркетинга называют Филипа Котлера, который выделил его в отдельную науку. По его словам, супруга поддержала выбор имени, так как «очень любит меня, любит Маркетинга и потому, что она его родила». Сотрудники ЗАГСа отреагировали на желание родителей со спокойствием.