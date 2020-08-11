В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники

https://static.news.ru/photo/a3ebdfba-dbf4-11ea-b134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Владельцем найденного в Минске микроавтобуса с российскими номерами, в котором местные государственные СМИ увидели «украинские и российские следы», оказался московский кинопродюсер Вальдемар Грубов. Он рассказал, что автомобиль стоит на этом месте уже полгода.

По его словам, его привезли в белорусскую столицу для съёмок сериала для российского телеканала ТВЦ. Он отметил, что был бы рад забрать машину, однако не смог сделать этого из-за пандемии коронавируса.

Полгода уже там стоит, мы там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съёмочной группы, — передаёт BBC.

Как писал NEWS.ru, белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что за торговым центром Riga в Минске нашли микроавтобус с российскими номерами. Транспортное средство было «набито» амуницией, необходимой для организации «уличных беспорядков».

Местные силовики считают, что подобные «находки» указывают на попытки «расшатать» ситуацию в Белоруссии из Украины и России.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.