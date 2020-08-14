В МВД Белоруссии назвали число пострадавших во время протестов силовиков

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Не менее 121 сотрудника милиции пострадали в Белоруссии во время акций протеста с 9 по 13 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МВД страны.

Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям, — уточнили в МВД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что активисты калечат силовиков на улицах Минска. По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины. Политик отметил, что власти «понимают, кто это делает». Он заявил, что больше сотни силовиков пострадали, многие получили переломы конечностей.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.