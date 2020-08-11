В Минске начались задержания участников третьего дня протестов

Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников очередной несанкционированной акции протеста в белорусской столицы. Начало мероприятия запланировано на 19:00, однако силовики, как и днём ранее, действуют в упреждающем режиме.
Они патрулируют центр Минска и останавливают тех, кого считают подозрительным. Иногда им приходится бежать за группами молодых людей,
Первые задержания потенциальных участников протестов произведены у станции метро «Пушкинская». Проезжающие автомобилисты выражают возмущение гудками.
Несмотря на зачистку, людей в этом районе становится всё больше. Пока что они в основном наблюдают за происходящим, однако солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте.
Одновременно с задержаниями начались ставшие уже характерными перебои со связью. В ряде городов отключён Интернет.
По информации Telegram-каналов, в Минске также закрыты семь станций метро, это «Площади Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».
В Белоруссии в эти дни проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.
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