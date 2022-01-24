В Минске допустили попытку Польши захватить белорусского пограничника
Глава Погранкомитета Белоруссии Лаппо: не исключаем попытку Польши захватить пограничника
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:07, 24 января 2022
Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press
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Белорусские пограничники получили приказ без предупреждения открывать огонь при попытке польских силовиков захватить кого-нибудь из них, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо. Такая попытка не исключается, отметил он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я дал команду: без предупреждения, незамедлительно применять оружие. Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения, — подчеркнул глава Госпогранкомитета.
Лаппо допустил, что с польской стороны границы возможны мелкие провокации, чтобы спровоцировать белорусскую сторону «на какие-то ответные меры».
Ранее стало известно, что потеряв возможность сменить власть в Белоруссии, Запад надеется расшатать там ситуацию путём военного конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он предупредил, что Минск должен быть готов к провокациям, которые Киев станет осуществлять под руководством западных кураторов.