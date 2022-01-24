В Минске допустили попытку Польши захватить белорусского пограничника

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Украинская разведка может переходить к наступательным действиям для отстаивания национальных интересов, с таким заявлением выступил на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины президент Владимир Зеленский. Он отметил, что её сотрудники уже научились эффективно противостоять внешней агрессии, цитирует его слова пресс-служба офиса президента. Он также заявил, что страна на данный момент противостоит крайне опасным угрозам, в частности, «угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства».

Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии....