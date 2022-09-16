В Киргизии сообщили, что таджикские военные заняли здание школы ГКНБ Киргизии : военные Таджикистана заняли здание школы в киргизском селе Достук

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Военные Таджикистана заняли здание школы в киргизском селе Достук, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ). Там отметили, что обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, — рассказал представитель пресс-службы.

16 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в ВС Киргизии написало, что Таджикистан начал обстреливать киргизский областной центр Баткен, не имеющий отношения к границе между республиками.

Киргизия и Таджикистан до этого обвинили друг друга в нарушении договоренностей о недопущении провокаций на границе и обстреле погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны, в свою очередь, сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита. Кроме того, с ее стороны в боях участвуют люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.