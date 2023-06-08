В Казахстане отказываются от рублей «Ведомости»: банки Казахстана отказываются принимать платежи в рублях

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Некоторые российские бизнесмены столкнулись в Казахстане с отказом местных банков принимать платежи в рублях, сообщают «Ведомости». Информацию об этом изданию подтвердил собеседник в небольшом банке из топ-50.

Вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, считает, что официальный отказ от российского рубля мог бы привести к обострению отношений с Казахстаном, что не выгодно ни одной из сторон. Он полагает, что если такое произошло, то это, скорее всего, был частный случай, возможно, связанный с определенными категориями товаров или конкретными юридическими лицами.

Основатель криптовалютной биржи MoneyPort Александр Факторов связывает отказ банков Казахстана принимать платежи в рублях с давлением США. Он утверждает, что американская сторона следит за тем, чтобы рубли не конвертировались в доллары и не циркулировали на мировом рынке.

Тем временем, член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин отметил, что есть случаи, когда банки Казахстана не принимают платежи даже в казахстанских тенге от российских предпринимателей. Он говорит, что если операция не проходит внутренний контроль банка, транзакция может быть заморожена и возвращена. Для разрешения таких ситуаций быстро, необходимо подтверждение реальной предпринимательской деятельности соответствующими документами.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что республика не планирует вступать в союзные государства по линии Евразийского экономического союза, а также создавать новые. По его мнению, сотрудничество должно происходить исключительно в рамках экономического трека.