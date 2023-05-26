В Казахстане заявили о нежелании вступать в какие-либо союзные государства Пресс-секретарь Токаева Желдибай: Казахстан не станет вступать в союзные государства

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Желдибай Руслан Султанулы

Казахстан не планирует вступать в союзные государства по линии Евразийского экономического союза, а также создавать новые, заявил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай. По его мнению, сотрудничество должно происходить исключительно в рамках экономического трека.

Интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Как подчеркнул президент, экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. <...> Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, — написал представитель Токаева.

Он отметил, что в рамках ЕАЭС действует разноуровневая интеграция. По его словам, Россия и Белоруссия демонстрируют более тесный уровень сближения. По сути, речь идет об одном народе и государстве, добавил Желдибай. Он подчеркнул, что крайне важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

Ранее Токаев назвал Союзное государство России и Белоруссии уникальным прецедентом, который требует особого внимания и особого разговора среди стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие одно на двоих».

Представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с ним и подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии — это на порядок более продвинутая форма интеграции, чем ЕАЭС.