Союзное государство России и Белоруссии — это на порядок более продвинутая форма интеграции, чем ЕврАзЭс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие одно на двоих», передает ТАСС. Он напомнил, что Токаев назвал Союзное государство уникальным прецедентом, который требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это действительно так, потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. Союзное государство России и Белоруссии — на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, — сказал представитель Кремля.