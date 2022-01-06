В Казахстане зафиксировали первые случаи заражения «омикроном»

В Казахстане выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. Штамм был обнаружен в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане.

По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса «омикрон», в том числе семь в городе Алма-Ата и один в городе Нур-Султан, — рассказали в ведомстве.

Медики напомнили, что новый штамм очень заразен, попадая в верхние дыхательные пути, он начинает размножаться в 70 раз быстрее, чем предыдущий штамм «дельта».

Ранее первый случай заражения «омикрон»-штаммом был выявлен в Пермском крае у туриста, вернувшегося из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс краевой клинической инфекционной больницы. Находившиеся в контакте с заболевшим граждане были переведены на карантин под наблюдением медиков, проведённые ПЦР-тесты у всех показали отрицательные результаты.

Также первый случай «омикрона» был обнаружен в Карелии у женщины, вернувшейся из Франции. Всего в России, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на конец прошлого года выявлено чуть более ста случаев заражения этим штаммом коронавируса.