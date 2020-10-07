В Ереване не планируют встречу глав МИД Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/97272d5a-08b0-11eb-a3df-fa163e074e61_660.jpg Анна Нагдалян Фото: Anna A. Naghdalyan/facebook.com

Возможность встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в настоящее время не рассматривается. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

На данный момент встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана не предусмотрена, — цитирует её ТАСС.

Некоторое время назад глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что 8 октября переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в Женеве, а 12-го — Москве.

Ранее Минобороны Армении показало видеозапись уничтожения запаса горюче-смазочных материалов азербайджанской армии на юго-восточном направлении около Джебраила. При этом в Ереване заявили, что в результате удара погибли 60 азербайджанских военных.

В Баку завили, что эта информация не соответствует действительности, и, в свою очередь, показали видео ударов по технике армянской армии. В Минобороны Азербайджана добавили, что войска республики имеют полное превосходство на Джебраильском направлении и успешно продолжают контрнаступление.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.