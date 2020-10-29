В Душанбе состоялась инаугурация президента Таджикистана

https://static.news.ru/photo/9abf811e-1a72-11eb-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Душанбе 30 октября состоялась инаугурация вновь избранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Церемония прошла во Дворце наций.

Рахмон был переизбран на пятый президентский срок по итогам выборов, прошедших 11 октября. Глава государства набрал 90,92% голосов.

В процессе инаугурации Рахмону вручили президентские символы. Удостоверение национального лидера он получил из рук главы Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиера Худоерзода. А символ президентской власти (Знак президента страны) политику вручил председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода.

Церемония продолжилась в столичной резиденции главы Таджикистана — дворцовом комплексе «Кохи Сомон». Рахмон перед собравшимися членами парламента и представителями общественности принёс присягу на верность Конституции и жителям страны. Инаугурацию президента в прямом эфире показывал государственный телеканал «Таджикистан».

Как писал NEWS.ru, 68-летнему Рахмону предстоит пятый президентский срок длительностью семь лет, и вероятно, последний. Несмотря на то что глава государства держит себя в тонусе (о чём свидетельствовали его предвыборные агитационные ролики), во избежание критики из-за рубежа он готовится передать власть своему сыну Рустаму Эмомали. В отличие от отца Рустам Эмомали систематически избегает публичных выступлений и общения с журналистами. Но это не мешает ему с 2017 года занимать пост мэра таджикской столицы Душанбе и председателя Национального совета — верхней палаты Высшего собрания Таджикистана.