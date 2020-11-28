В Чехии ослабляют меры по сдерживанию коронавируса

Минздрав Чехии объявил об ослаблении мер по противодействию распространению коронавируса с 3 декабря.
Уровень опасности пандемии по национальной шкале будет понижен с четвёртого до третьего,
С 3 декабря будут открыты все магазины, рестораны, бары и другие службы, закрытые с октября. В открывшихся заведениях будут действовать ограничения по социальной дистанции и требования носить средства индивидуальной защиты.
Решение о понижении уровня опасности было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.
За последние сутки в Чехии выявлено 1708 новых случаев заражения COVID-19. Рекордный суточный прирост новых пациентов был зафиксирован 4 ноября, тогда за день заразились 15 725 жителей Чешской Республики. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 518 649 случаев заражения COVID-19.
13 ноября NEWS.ru писал, что пражский городской суд отменил распоряжение местного Минздрава, согласно которому граждане с 21 октября обязаны носить маски на улице.
Суд счёл, что для реализации этой меры отсутствуют «конкретные, понятные и подтверждённые обоснования, на основании которых необходимо было бы настаивать на обязательном ношении средств охраны дыхательных путей в данном масштабе».