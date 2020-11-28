В Чехии ослабляют меры по сдерживанию коронавируса

https://static.news.ru/photo/8a91e5e2-323d-11eb-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Прага Фото: Fotostand/Dostmann/Global Look Press

Минздрав Чехии объявил об ослаблении мер по противодействию распространению коронавируса с 3 декабря.

Уровень опасности пандемии по национальной шкале будет понижен с четвёртого до третьего, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на министра здравоохранения Яна Блатны.

С 3 декабря будут открыты все магазины, рестораны, бары и другие службы, закрытые с октября. В открывшихся заведениях будут действовать ограничения по социальной дистанции и требования носить средства индивидуальной защиты.

Решение о понижении уровня опасности было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

За последние сутки в Чехии выявлено 1708 новых случаев заражения COVID-19. Рекордный суточный прирост новых пациентов был зафиксирован 4 ноября, тогда за день заразились 15 725 жителей Чешской Республики. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 518 649 случаев заражения COVID-19.

13 ноября NEWS.ru писал, что пражский городской суд отменил распоряжение местного Минздрава, согласно которому граждане с 21 октября обязаны носить маски на улице.

Суд счёл, что для реализации этой меры отсутствуют «конкретные, понятные и подтверждённые обоснования, на основании которых необходимо было бы настаивать на обязательном ношении средств охраны дыхательных путей в данном масштабе».