В Белоруссии зафиксировано рекордное число заболевших COVID

https://static.news.ru/photo/bae23c2e-317f-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, врачи диагностировали COVID-19 у 1 691 жителя страны.

Общее число заразившихся с начала пандемии в стране выросло до 131 633 человек, за последние сутки скончались семь граждан страны, уточняет РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

Зарегистрировано 133 324 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 220 795 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1143 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией, — сообщило ведомство.

По состоянию на 28 ноября коронавирусной инфекцией переболели 111 455 белорусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США — стране с самой неблагоприятной статистикой по коронавирусу в мире — за последние сутки выявили более 200 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа COVID-19 заразились 205 557 жителей США, жертвами заболевания стали 1404 человека.

Работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января.