В Белоруссии возбудили уголовное дело против сотрудников портала TUT.BY

В отношении ряда сотрудников компании «Тут Бай Медиа», которой принадлежал новостной портал TUT.BY, возбуждено уголовное дело о разжигании вражды. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.
Отмечается, что ещё одно уголовное дело
Ранее сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания TUT.BY, которое в том числе освещало протесты в Белоруссии. В результате было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Утверждается, что компания необоснованно использовала господдержку, в результате чего бюджету был причинён серьёзный ущерб.
В сентябре срок содержания под стражей фигурантов дела «Тут Бай Медиа» и связанных с ним структур продлили на два месяца.