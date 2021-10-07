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В Белоруссии возбудили уголовное дело против сотрудников портала TUT.BY

10:05, 07 октября 2021
В Белоруссии возбудили уголовное дело против сотрудников портала TUT.BY Офис портала TUT.BY Фото: tut.by
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В отношении ряда сотрудников компании «Тут Бай Медиа», которой принадлежал новостной портал TUT.BY, возбуждено уголовное дело о разжигании вражды. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии. 

Отмечается, что ещё одно уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершённое группой лиц).

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания TUT.BY, которое в том числе освещало протесты в Белоруссии. В результате было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Утверждается, что компания необоснованно использовала господдержку, в результате чего бюджету был причинён серьёзный ущерб.

В сентябре срок содержания под стражей фигурантов дела «Тут Бай Медиа» и связанных с ним структур продлили на два месяца.

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