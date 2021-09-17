Фигурантам дела «Тут бай медиа»продлили срок содержания под стражей

Срок содержания под стражей фигурантов дела «Тут бай медиа» и связанных с ним структур продлили на 2 месяца, сообщил на своей официальной странице в Facebook один из учредителей компании Кирилл Волошин. Против органиации возбуждено уголовное дело в связи с отклонением уплаты налогов и сборов.

Фигурантам дела «Тут бай» продлен срок содержания под стражей еще на два месяца. 11 из них четыре месяца находятся в СИЗО, трое — под домашним арестом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пришли с обысками к журналистам издания Tut.by, которое в том числе освещало протесты в Белоруссии. В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 243 УК РФ (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере). Утверждается, что компания необоснованно использовала господдержку, в результате чего бюджету был причинён ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Евгения Чернявская — дочь основателя популярного в Белоруссии новостного портала Tut.by Юрия Зиссера — рассказала о том, что её счета были заблокированы.