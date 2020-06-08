Страны СНГ

В Белоруссии от огнестрельного ранения скончался военнослужащий

19:24, 08 июня 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила о гибели военнослужащего от огнестрельного ранения. Он был прикреплён к зенитной ракетной бригаде.

Министерство обороны проводит проверку по факту гибели рядового Волошина С.С. 1999 года рождения. Военнослужащий погиб сегодня от огнестрельной травмы. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, — пишет РИА Новости.

Ведомство уже выразило свои соболезнования родным и близким рядового. Руководство Волошина отметило его положительные качества. Семье погибшего окажут необходимую помощь.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе в январе 2020 года.

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