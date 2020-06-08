В Белоруссии от огнестрельного ранения скончался военнослужащий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторы проекта независимых расследований Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли очевидцев, находившихся в непосредственной близости от места крушения лайнера Boeing в Донбассе 17 июля 2014 года. Опрошенные журналистами люди утверждают, что видели или слышали военные самолёты в небе в районе катастрофы.

Показания свидетелей опубликованы на канале журналистов в YouTube. Александр из деревни Рассыпное утверждает, что сначала услышал звук моторов нескольких — вероятно трёх — самолётов, один из которых был «тяжёлым», потом...