В Белоруссии от огнестрельного ранения скончался военнослужащий

https://static.news.ru/photo/74582560-a9a9-11ea-ac82-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила о гибели военнослужащего от огнестрельного ранения. Он был прикреплён к зенитной ракетной бригаде.
Министерство обороны проводит проверку по факту гибели рядового Волошина С.С. 1999 года рождения. Военнослужащий погиб сегодня от огнестрельной травмы. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, — пишет РИА Новости.
Ведомство уже выразило свои соболезнования родным и близким рядового. Руководство Волошина отметило его положительные качества. Семье погибшего окажут необходимую помощь.
NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе в январе 2020 года.