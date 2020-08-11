В Белоруссии на фоне протестов перестали работать сайты органов госвласти

https://static.news.ru/photo/c2cad04e-dbd6-11ea-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сайты некоторых органов государственной власти Белоруссии перестали работать в период протестов, проходящих после президентских выборов 9 августа.

Недоступны оказались сайты Минобразования, Минкультуры, МИД, МВД, КГБ, прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что мобильный Интернет практически был отключён в белорусской столице. При подключении проводной Сети пользователи также испытывали трудности: некоторые сайты не открывались, а мессенджеры отключались. Кроме того, периодически прекращали работу поисковые сайты, а в чатах не загружались медиафайлы. Не функционировали большинство мобильных приложений, в связи с чем невозможно, например, было вызвать такси.

Перебои в работе Интернета на территории страны начались утром 9 августа, через некоторое время после открытия участков на выборах президента страны. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не причастны к перебоям с доступом в Интернет. По его словам, Сеть отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.