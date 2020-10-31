В Баку заявили об участии сирийских боевиков в конфликте на стороне Армении

https://static.news.ru/photo/ccc7156c-1b55-11eb-9074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurdishstruggle/flickr.om

На стороне Армении в Нагорном Карабахе воюют курдские боевики из Сирии и Ирака, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он рассказал, что армянская сторона готовит постановочные ролики, чтобы попытаться обвинить Баку в привлечении боевиков для участия в конфликте. Это, по мнению помощника президента Азербайджана, доказывает, что такие лица участвуют в боевых действиях за противоположную сторону.

С помощью таких подготовленных непрофессиональных фейковых видео и информации армянская сторона старается доказать, что на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наёмники, — сказал Гаджиев в интервью РИА Новостям.

Он отметил, что опубликованное накануне видео о допросе якобы бойца из Сирии в азербайджанской форме имеет очевидные признаки фальсификации, в том числе повторение одних и тех же кадров, продублированных на монтаже.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Баку выступает против участия в карабахском конфликте третьих стран.

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.