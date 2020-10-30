В Баку отвергли обвинения в применении фосфорных боеприпасов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b79191de-1b39-11eb-b082-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Еревана о применении азербайджанскими ВС в карабахском конфликте фосфорных боеприпасов.

На вооружении армии Азербайджана нет запрещённого международным правом оружия и боеприпасов. Распространяя подобные необоснованные сообщения, Армения стремится скрыть свои военные преступления против мирного азербайджанского населения, — говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале.

Ранее об использовании азербайджанцами фосфорного оружия заявлял армянский правозащитник Арман Татоян.

NEWS.ru писал, что утром 31 октября Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийских обстрелах Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов у зоны боевых действий в Карабахе.

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.