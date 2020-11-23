В Армении уволили заместителя министра обороны

https://static.news.ru/photo/4ff8a8a0-2d8b-11eb-b430-fa163e074e61_660.jpg Габриэл Балаян Фото: mil.am

Заместитель главы министерства обороны Армении Габриэл Балаян освобождён от должности. Об этом рассказал глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян в ходе встречи с участниками протестов перед зданием минобороны.

Митинг у здания военного ведомства Армении состоялся по инициативе родственников пропавших без вести лиц. Один из протестующих спросил Кочаряна, почему на встречу с ними не выходит Балаян, на что он ответил, что Балаян был «снят с должности».

В ответ протестующие все-равно потребовали встречи с бывшим заместителем главы министерства обороны.

Если хотите, позовём, — приводит агентство Sputnik Армения слова Кочаряна.

В Министерстве обороны Армении информацию об отставке Габриэла Балаяна не прокомментировали.

Как сообщал NEWS.ru, министр обороны Армении Давид Тоноян 20 ноября подал в отставку. Ранее руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна является частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян. Ранее он уволил главу МИД Зограба Мнацаканяна и руководителя МЧС Феликса Цолакяна.

Новым министром обороны был назначен главный советник Пашиняна Вагаршак Арутюнян.