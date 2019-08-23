Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) приступила к демонтажу укреплений на контрольно-пропускном пункте у моста в Станице Луганской в ЛНР.
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В пятницу, 23 августа работы по разборке укреплений с другой стороны провели специалисты МЧС Луганской Народной Республики.
ВСУ и военные ЛНР согласовали план ремонта моста после разведения сил в районе Станицы Луганской. Тема обсуждалась на встрече сторон в Минске 21 августа. Мост через реку Северский Донец является единственным пропускным пунктом, между территориями, контролируемым ЛНР и Украиной. Объект частично разрушен и не пригоден для проезда транспорта, люди передвигаются пешком по деревянным настилам.
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