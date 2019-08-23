https://static.news.ru/photo/da061f04-c67c-11e9-a7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) приступила к демонтажу укреплений на контрольно-пропускном пункте у моста в Станице Луганской в ЛНР.

Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины. По состоянию на первую половину дня субботы, 24 августа, расчет ГСЧС демонтировал 10 покрышек на ближайшем к разрушенному мосту опорном пункте.

В пятницу, 23 августа работы по разборке укреплений с другой стороны провели специалисты МЧС Луганской Народной Республики.

ВСУ и военные ЛНР согласовали план ремонта моста после разведения сил в районе Станицы Луганской. Тема обсуждалась на встрече сторон в Минске 21 августа. Мост через реку Северский Донец является единственным пропускным пунктом, между территориями, контролируемым ЛНР и Украиной. Объект частично разрушен и не пригоден для проезда транспорта, люди передвигаются пешком по деревянным настилам.

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