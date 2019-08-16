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Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко рассказал, какие регионы в будущем могут выйти из состава Украины. По его словам, повторить судьбу Крыма и Донбасса захотят Херсон, Одесса, Николаев и Запорожье.

С теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, жить в одной большой семье уже невозможно. Потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет, — цитируют его « Известия ».

Политик добавил, что ситуация в Незалежной накалена до предела. Попытки украинских властей действовать в обход Минских соглашений обречены на провал.

Всё больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут, — резюмировал он.

Эти слова стали реакцией на заявление главы украинского Центра исследований политических ценностей Александра Донии, который предложил переселить украинцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а затем отгородиться от республик стеной.

Ранее бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что Украина рискует исчезнуть через пять лет как целостное государство, если власти страны не урегулируют вопрос с Донбассом. Он призвал президента страны Зеленского не расшаркиваться перед США и странами Запада, а как можно скорее решить эту проблему посредством прямого диалога с ДНР и ЛНР, писал News.ru.