Тысячи жителей Минска пришли на акцию памяти погибшего во время протестов

https://static.news.ru/photo/666aa3ee-deef-11ea-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Акция памяти Александра Тарайковского, погибшего в ходе протестов в Белоруссии, проходит на площади Пушкина в Минске. На мероприятие пришли десятки тысяч жителей города.

По информации Tut.by, у станции метро «Пушкинская» проехал катафалк с телом погибшего. Также на площади организовали выставку протестного искусства: люди принесли бумагу, карандаши и фломастеры, все желающие могут рисовать на них.

Тарайковский погиб именно на площади Пушкина. К месту его гибели несут цветы, плакаты и воздушные шарики.

Корреспондент BBC сообщил, что сотни людей также собрались у ритуального зала на улице Ольшевского, где прощаются с мужчиной.

Сегодня Беларусь хоронит своего героя. К сожалению, он от нас ушёл. Нам остаётся только добиваться, чтобы больше жертв не было. Я надеюсь, что каждому на том или этом свете воздастся по заслугам, — рассказал участник панихиды Станислав.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста в Минске. По версии МВД Белоруссии, у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово проанализировали появившуюся в Интернете видеозапись инцидента. Поскольку дело происходило в тёмное время суток, на ней хорошо видны выстрелы со стороны силовиков. После одного из них Тарайковский упал на землю.

При этом в руках у него ничего не взрывалось. О том, что в районе станции метро «Пушкинская» в тот момент не было никаких взрывов, заявили и очевидцы.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Как писал NEWS.ru, во время акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.