Погибший в Минске протестующий мог быть застрелен силовиками

Александр Тарайковский, погибший 10 августа во время акции протеста в Минске, умер в результате обильной кровопотери. В свидетельстве о смерти указано, что причина его смерти — открытая рана грудной клетки.
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Официальная версия МВД Белоруссии — у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово
При этом в руках у него ничего не взрывалось. О том, что в районе станции метро «Пушкинская» в тот момент не было никаких взрывов, заявили и очевидцы.
Выяснить, бойцы какого именно силового подразделения причастны к убийству протестующего, СМИ не смогли, так как обмундирование разных батальонов похоже до степени смешения. Они полагают, что это был спецназ МВД или КГБ.
В любом случае видео инцидента свидетельствует против официальной версии о самоподрыве, так как никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, в то время как вспышка выстрела одного из спецназовцев видна отчётливо.
Трагедия произошла на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Как писал NEWS.ru, изначально Тарайковский отправился в тот район в квартиру отца, которая расположена буквально в 300 метрах от этого места. По словам Елены, там они с отцом делали ремонт. При этом Александр отправился к отцу после вечерней семейной прогулки практически с пустыми руками — при нём были телефон, пачка сигарет, немного наличности и карточки.
Похороны погибшего намечены на 15 августа. У него осталась трёхлетняя дочь.
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