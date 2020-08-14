Погибший в Минске протестующий мог быть застрелен силовиками

https://static.news.ru/photo/f6672b96-de33-11ea-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Александр Тарайковский, погибший 10 августа во время акции протеста в Минске, умер в результате обильной кровопотери. В свидетельстве о смерти указано, что причина его смерти — открытая рана грудной клетки.

Новые детали сообщает издание Tut.by со ссылкой на гражданскую жену мужчины. По словам женщины по имени Елена, она двое суток безрезультатно искала мужа, полагая, что тот арестован, и лишь на третий день его отцу позвонил следователь, который сообщил трагическую новость.

Официальная версия МВД Белоруссии — у мужчины взорвалось в руке взрывное устройство. Однако супруга погибшего в это не верит. Её сомнения поддерживают и журналисты, которые покадрово проанализировали появившуюся в Интернете видеозапись инцидента. Поскольку дело происходило в тёмное время суток, на ней хорошо видны выстрелы со стороны силовиков. После одного из них Тарайковский упал на землю.

При этом в руках у него ничего не взрывалось. О том, что в районе станции метро «Пушкинская» в тот момент не было никаких взрывов, заявили и очевидцы.

Выяснить, бойцы какого именно силового подразделения причастны к убийству протестующего, СМИ не смогли, так как обмундирование разных батальонов похоже до степени смешения. Они полагают, что это был спецназ МВД или КГБ.

В любом случае видео инцидента свидетельствует против официальной версии о самоподрыве, так как никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, в то время как вспышка выстрела одного из спецназовцев видна отчётливо.

Трагедия произошла на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Как писал NEWS.ru, изначально Тарайковский отправился в тот район в квартиру отца, которая расположена буквально в 300 метрах от этого места. По словам Елены, там они с отцом делали ремонт. При этом Александр отправился к отцу после вечерней семейной прогулки практически с пустыми руками — при нём были телефон, пачка сигарет, немного наличности и карточки.

Похороны погибшего намечены на 15 августа. У него осталась трёхлетняя дочь.