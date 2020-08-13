Стали известны подробности гибели участника протестов в Минске

https://static.news.ru/photo/b83363a0-dd87-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Мужчину, который погиб во время акции протеста в Минске, зовут Александр Тарайковский. Ему было 34 года. На третий день после смерти его опознала гражданская жена.

По словам женщины, в тот день около 20:00 они с дочерью вернулись с прогулки. Александр выл возмущён действиями силовиков, которые стреляли и задерживали людей.

Узнал, что там собираются люди, и сказал, что пойдёт в свою квартиру в том районе. При нём ничего не было: шорты, белая майка, телефон. Паспорт его у меня, — цитирует её «Радио Свобода».

Около 22:30 мужчина позвонил супруге и предупредил, что идёт домой. С этого момента семья не имела никаких сведений о главе семейства. Его искали в больницах и следственных изоляторах — как и многие другие, кто потерял связь с близкими.

Женщина возмущена тем, что никому из близких не сообщили о гибели Александра. Все номера, уточнила она, были записаны в телефоне.

Кроме этого, её негодование вызвал тот факт, что правоохранительные органы начали спекулировать на тему судимости её гражданского мужа. Такой эпизод в его жизни действительно был — мужчина получил семилетний срок за нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека. Однако нюанс той истории заключался в том, что Александр вступился за мать, которую избил сожитель, и не рассчитал удар. Женщина утверждает, что её возлюбленный отсидел весь срок, однако вскоре судимость должны были с него снять.

Пара воспитывала трёхлетнюю дочь. У погибшего, добавила женщина, также есть сестра и отец.

Обстоятельства той трагедии до сих пор остаются неясными. По одной из версий, мужчина получил ранение, когда силовики бросили в сторону людей светошумовую гранату. По другой, он схватил её, чтобы отбросить в сторону. Официально же было объявлено, что он сам пытался бросить гранату в силовиков, которые прибыли расчищать сооружённые протестующими баррикады.

Однако ни жена Александра, ни его друзья в это не верят. По их словам, у него не было оружия, да и необходимых навыков он не имел. Кроме того, они склонны полагать, что мужчина просто оказался не в том месте и не в то время: квартира, в которую он ездил, принадлежит его отцу, в том же районе Александр и работал.

Ещё до процедуры опознания его жене кто-то прислал видео из соцсетей, где виден момент гибели мужчины. Она посмотрела его, но надеялась, что в ролике другой человек.

Я не знаю, почему он вышел вперёд, один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Факт, что его убили. Кто будет наказан? Теперь будут говорить, что он сам виноват? Он вышел без оружия, почему вы не стреляли по ногам, по рукам? — задаётся вопросами женщина.

Вместе с тем она усомнилась в том, что будет заведено уголовное дело и кто-то понесёт наказание за гибель мужа.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники целого ряда предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Александр Тарайковский погиб 10 августа во время протестной акции в Минске около станции метро «Пушкинская». Спустя два дня в больнице города Гродно умер ещё один мужчина — Александр Вихор. Он был задержан, однако, по словам близких, не участвовал в акциях, а ехал к своей девушке. Впрочем, смерть второго мужчины напрямую не связана с задержанием: у молодого человека были проблемы с сердцем. Тем не менее он не получил своевременную медицинскую помощь, писал NEWS.ru.