Тихановская заявила о планах выйти из карантина после 2 ноября

https://static.news.ru/photo/205c8e62-1a04-11eb-8c2d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: photothek/ Ronny Hartmann/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 2 ноября выйдет из карантина, который она соблюдает после встречи со сдавшим положительный тест на COVID главой МИД Словении Анже Логаром. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

Тест был сдан в понедельник [26 октября], его результат оказался отрицательным. С будущего понедельника [2 ноября] Тихановская планирует прекратить карантин и присоединиться к команде, — цитирует агентство Красулину.

Как сообщал NEWS.ru, с 24 октября и по настоящее время Тихановская соблюдает режим самоизоляции, рекомендованный врачами, и работает удалённо. Кроме того, действующие законы Литвы, где находится экс-кандидат в президенты Белоруссии, также предусматривают лицам, находившимся в контакте с заболевшими коронавирусом, пройти обязательный 14-дневный карантин.