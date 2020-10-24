СМИ: Тихановская уйдёт на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении

https://static.news.ru/photo/7ccacf28-1613-11eb-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская уйдёт на самоизоляцию после переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром. Дипломат получил положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19).

По словам пресс-секретаря экс-кандидата на пост президента РБ Анны Красулиной, это не помешает работе команды Тихановской. Она добавила, что оппозиционерка чувствует себя хорошо и скоро сдаст анализ на COVID-19, передаёт РИА Новости.

Тихановская сейчас живёт в Литве. По законам прибалтийской страны граждане, находившиеся в контакте с инфицированными COVID-19, обязаны пройти 14-дневный карантин.

В это воскресенье, 25 октября, истечёт срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам. Эксперт считает, что власти и народ не сумеют прийти к диалогу. Он подчёркивает ключевую проблему: протестующие требуют ухода Лукашенко, он же хочет остаться.

По словам специалиста, дело может дойти до кровопролития и это может оказаться для Лукашенко даже выгодно — он сможет «закрутить гайки» и не идти на компромиссы. Безпалько считает, что Лукашенко сможет использовать действия протестующих, чтобы сказать, что они нарушают законодательство и у него не остаётся других решений, кроме жёстких мер.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силовики Белоруссии задержали 24 октября 10 участниц протестов оппозиции. Акции проходили в Минске и ряде других городов государства.