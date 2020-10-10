Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с мужем

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская поговорила по телефону со своим мужем Сергеем. Это их первый разговор за четыре месяца.
Об этом
Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня, — отмечается в сообщении.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО-1 (также называемое СИЗО КГБ) в Минске. Он пообщался с содержащимися там членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба.
В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Тихановский содержится под стражей в Белоруссии, писал NEWS.ru.
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