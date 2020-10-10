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Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с мужем

18:24, 10 октября 2020 429
Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская поговорила по телефону со своим мужем Сергеем. Это их первый разговор за четыре месяца.

Об этом сообщается в Telegram-канале политика. В настоящий момент подробности общения неизвестны.

Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня, — отмечается в сообщении.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО-1 (также называемое СИЗО КГБ) в Минске. Он пообщался с содержащимися там членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Тихановский содержится под стражей в Белоруссии, писал NEWS.ru.

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