Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с мужем

https://static.news.ru/photo/57bc9a74-0b0d-11eb-ad15-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии от объединённой оппозиции Светлана Тихановская поговорила по телефону со своим мужем Сергеем. Это их первый разговор за четыре месяца.

Об этом сообщается в Telegram-канале политика. В настоящий момент подробности общения неизвестны.

Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня, — отмечается в сообщении.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО-1 (также называемое СИЗО КГБ) в Минске. Он пообщался с содержащимися там членами Координационного совета оппозиции и объединённого штаба.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Тихановский содержится под стражей в Белоруссии, писал NEWS.ru.