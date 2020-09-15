Тихановская рассказала, что хочет сказать Путину в случае встречи

https://static.news.ru/photo/5e46a148-f7fb-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чём бы поговорила с президентом России Владимиром Путиным при встрече.

По её словам, в случае если бы такая беседа состоялась, она предложила бы российскому лидеру «поддержать народ Белоруссии», передаёт РИА Новости.

Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси, — поделилась она.

По её словам, они бы точно «нашли, о чём поговорить», однако названная ею тема стала бы главной на такой встрече.

Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну, — подытожила она.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты, продолжающиеся по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. По официальным данным Центризбиркома страны, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. В республике был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Шесть из семи членов его президиума в данный момент находятся под арестом или за границей. Сама Тихановская в целях безопасности покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Координационный совет оппозиции Белоруссии ожидает получить от $3 до $4 млрд от Евросоюза на демократизацию республики.