Суд в Минске вновь отказался освободить Софию Сапегу

https://static.news.ru/photo/d590769c-c1fa-11eb-9179-96000091f725_660.jpg Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Минский суд вновь отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги, девушки основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит, — говорится в сообщении.

Заседание суда проходило без участия россиянки.

Сапега была снята с рейса 23 мая. Она летела вместе c Романом Протасевичем бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за фейковой информации о бомбе на борту. После этого россиянку и белорусского блогера задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение ей пока не предъявлено.

28 мая посол в Минске Евгений Лукьянов рассказал, что Москва обеспечивает консульскую поддержку задержанной россиянке, но не вмешивается в компетенцию белорусских властей. Он подчеркнул, что жалобы девушки бытового характера были удовлетворены. Консул должен посетить россиянку на следующей неделе. По словам Лукьянова, дипломаты находятся в контакте с её родственниками.