Страх и отчаянье Киева: угрожает Крыму, а бьет по Белгороду

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов неожиданно разоткровенничался. Организатор терактов по прозвищу Мамин Пирожок доверительно сообщил, что все нынешние действия ВСУ в Черном море и на территории Крыма служат подготовительными мерами к проведению серьезной операции на полуострове. Пока, мол, просто тестировалась правильность путей подхода и отхода. В этом заявлении все прекрасно.

И заранее раскрытые планы некоей секретной и важнейшей операции, и удивительная ложь террориста № 1, который две провальные попытки высадиться на берегу в Крыму, ради просто хайповой фотки с жовто-блакитным флажком, представил в качестве серьезной подготовки. Но, как водится, не все так просто. Особенно на фоне последних потуг атаковать наши исторические территории с применением бронетехники и РЗСО. А главное — предателей из РДК — Русского добровольческого корпуса (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) .

Спасти собственное лицо

Конечно, надо отдавать себе отчет в том, что сущность гибридной войны во многом раскрывается в активных пиар-акциях. Пусть и на крови. Мы же помним, с какой помпой готовился украинский «контрнаступ». Сколько было роздано интервью, опубликовано карт главных ударов, прозвучало обещаний уже в разгар лета встретиться на набережной Ялты, отпраздновать победу и насладиться местным кофейком. Но та пиар-кампания нужна была для получения от западных хозяев современного оружия, миллиардных грантов. Именно под провозглашенный заранее успех «контрнаступа» и выделялись сотни миллиардов долларов.

Теперь прежние фанфары отзвучали. Но постоянно нам обещают некие сюрпризы. О них с иезуитской улыбкой говорила во время своего киевского визита Виктория Нуланд. На некие «сюрпризы» намекал сам Зеленский, теперь примерно о том же, назвав все это операцией, заговорил Буданов. Все это явно напоминает скоординированную информационную политику, призванную сохранить интерес спонсоров к киевскому режиму, пока другие стратеги при поддержке специалистов по психологическим войнам готовят якобы «летнее наступление».

Киев пытается выиграть время и параллельно играть на наших нервах. А потому целью попыток вторжения на наши белгородские и курские земли (а они уже приобретают характер войсковых операций) остается захват на нашей территории хоть чего-то, хотя бы сторожки лесника, и объявления на час-другой это «зоной свободной России». Для усиления пиар-эффекта вовсю расходуется материал из РДК. Новые власовцы для Киева такой же расходник, как сами украинцы для Запада.

Фото: МО Украины

Цель — психологически сеять панику

Понятно, что попытки проведения операций на наших пограничных территориях ныне направлены на то, чтобы хоть как-то поднять боевой дух «захисников». Тем более что по логике эти прорывы полностью вписываются в единственно возможную для киевского режима стратегию на фоне все более сложного положения на фронте. Когда прежние духоподъемные лозунги — из серии «Америка с нами!» — давно не работают.

Очевидно, что вся нынешняя стратегия спецслужб Украины сводится к попыткам нанесения максимально возможного ущерба гражданской инфраструктуре и промышленному потенциалу в исторических районах России. И, конечно, в Крыму.

Сверхзадача ударов дронами, поражения объектов дальнобойными ракетами и просто организации откровенных терактов в комбинации с локальными вторжениями сводится к тому, чтобы спровоцировать панику гражданского населения, подорвать доверие к местным властям, парализовать логистику, служащую целям фронта.

Как ни парадоксально, но и хвастливое заявление Буданова, и предупреждение американского посольства в Москве об опасности возможных терактов в зонах массовых мероприятий в праздники служат одной цели — психологической дестабилизации нашего общества. Поэтому и словесные эскапады нельзя недооценивать.

Вместо Крыма Белгородская область

К тому же мы же понимаем, что удары дронов по нашим тылам небезобидны еще и в силу того, что нам приходится перебазировать силы и средства ПВО и ПРО с передовых участков фронта, ослабляя прикрытие наших наступающих подразделений, в глубокий тыл. А потому в интересах киевских спецслужб постоянно угрожать терактами и атаками в разных частях страны.

И очередные, полностью отбитые попытки прорыва в Белгородскую область украинских спецподразделений при поддержке танков и иной бронетехники показала, что против нас намерены практиковать тактику «тысячи порезов». И громкое обещание вторгнуться в Крым вполне может служить простым отвлекающим маневром.

Понятно, что накануне наших президентских выборов эти операции ВСУ и ГУР — отчаянная попытка осложнить ситуацию в стране. И уничтоженная украинская спецгруппа, стремившаяся пробиться к Курской АЭС почти сразу после визита к нам главы МАГАТЭ Гросси, — демонстрация плохо скрываемой угрозы, рассчитанной на широкий резонанс.

Уничтоженные за последние дни в нашем приграничье 100 бойцов, 6 танков, 20 бронемашин, САУ Саеsar — серьезное предупреждение противнику. Но пришло время, как говорил президент, создать солидную санитарную зону у наших границ.

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