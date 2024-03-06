Настоящий руководитель Украины уходит в отставку: что поменяется в Киеве

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скорой отставке своей заместительницы Виктории Нуланд. Той самой, что прославилась походом на инспирированный при ее участии Майдан с пакетом печенья. И создалось впечатление, что Блинкен заранее объявил о ее уходе, чтобы уже не дать передумать коллеге, контролировавшей десять лет украинскую политику Вашингтона. Странная поспешность. Притом что, возможно, к январю им всем придется освободить место для людей Дональда Трампа.

И в таком контексте ссылка на то, что прослужившая 35 лет Нуланд вдруг, как институтка, обиделась на какое-то принятое в ее отношении решение, выглядит неубедительно. Однако причины ее ухода могут быть по смыслу прямо противоположными.

Она что-то предчувствует

Без сомнения, у столь опытной дамы развито чувство самосохранения. Ее семья непосредственно связана с влиятельными аналитическими кругами «глубинного государства». Достаточно напомнить, что известный своим консерватизмом Институт изучения войны, осуществляющий постоянный мониторинг ситуации украинского конфликта, является фактически семейным предприятием клана Нуланд.

Поэтому нельзя исключить, что, предчувствуя крах всей своей проукраинской конструкции, опытная чиновница прислушалась к интуиции и решила не ждать, пока ее карьера окажется под руинами. А предпочла «сменить окоп». И оказаться на финише эпохи Байдена уже в числе конструктивных критиков, выступая от имени различных аналитических и консалтинговых центров. Ведь первый срок Трампа она успешно пересидела в тени, а с приходом Байдена вернулась в большую международную политику. Не исключено, что она решила повторить свой карьерный трюк.

Кем-то надо было пожертвовать

Республиканцы все решительнее берут Джо Байдена в кольцо. Теперь при энергичной поддержке Трампа его обвиняют во всех смертных грехах, прежде всего — в позорящих Америку провалах во внешней политике: плохо подготовленное бегство из Афганистана, тупик на Украине, отсутствие реальных рычагов, способных повлиять на политику Израиля, бессилие перед лицом наглых и успешных хуситов.

Фактически в рамках большой сделки республиканцы требуют чей-то «крови», кто играл значительную роль в международных делах Соединенных Штатов. Конечно, под ударом могли бы оказаться госсекретарь Энтони Блинкен или помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Но убирать кого-то из таких символических фигур означало бы для Джо Байдена действительно признать серьезные неудачи в сфере международной политики. И вообще отставка госсекретаря за восемь месяцев до президентских выборов стала бы исторической сенсацией.

И в результате на роль «сакральной жертвы» выбрали Викторию Нуланд. Нет, конечно, формально она уйдет по личным обстоятельствам, а действующие чиновники пропоют ей осанну. Но неофициально будет считаться, что таким образом команда Байдена пошла навстречу республиканцам.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Виктория Нуланд

От Нуланд к Бассу

Считается, что последней каплей стал неудачный вояж Нуланд в Киев, когда она пыталась помирить Зеленского и Залужного. В результате Залужный, идеальный американский проект, был отправлен в отставку, а Зеленский отказался проводить президентские выборы.

Однако теперь на место Нуланд сватают другого известного дипломата — Джона Басса. Впрочем, известность его весьма специфична. Он служил послом в Грузии, когда Михаил Саакашвили фактически потерял власть и был вынужден эмигрировать. Затем Басс работал в Турции и был вынужден покинуть страну по решению Эрдогана, будучи обвиненным в связях с оппозицией. Его «звездным часом» стал Афганистан с картинками массового бегства.

Потому-то имя Басса связывают с переформатированием, а то и сворачиванием разных международных американских проектов. Как будет обстоять дело на этот раз с Украиной, покажет время. Но очевидно, что уходит не просто Вики Нуланд. Уходит эпоха.

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