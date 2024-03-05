«Мисс Печенька». Куратор Украины Нуланд уходит в отставку: что это значит

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам 64-летняя Виктория Нуланд покидает свой пост. Больше 10 лет она курировала политику Госдепа в отношении Украины. Нуланд называют «архитектором» власти, которая сложилась в Киеве после государственного переворота 2014 года. Изменится ли теперь характер отношений Украины и США, как замгоссекретаря высказывалась о России и чем она запомнится — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставке Нуланд

Во вторник, 5 марта, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о предстоящем увольнении Нуланд. По его словам, она сама приняла такое решение.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам — роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении госсекретаря.

Ее обязанности будет временно исполнять другой заместитель Блинкена — Джон Басс. Нуланд решила уйти в отставку после того, как в начале февраля сенат конгресса утвердил кандидатуру Курта Кэмпбелла на эту должность.

Что пишут украинские СМИ о Нуланд

Украинское издание «Страна.UA» назвало Викторию фактическим архитектором и дизайнером политики США по Украине. Оно напомнило, что дипломат занималась этим направлением больше 10 лет, сыграв важную роль в создании системы власти в Киеве после 2014 года. Именно Нуланд с коллегами из посольства США создала «новый кабинет министров» для Украины.

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Визит Виктории Нуланд в Киев, 2015 год

Помимо этого, замгоссекретаря вела переговоры с тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым по реализации Минских соглашений. В один из приездов в Киев, в августе 2015 года, Нуланд даже лично агитировала депутатов Верховной рады голосовать за этот комплекс документов.

Украинское издание предположило, что отставка замгоссекретаря — итог «зашедшей в тупик украинской стратегии Запада» и она «вполне закономерна». По мнению журналистов, «процессу нужен новый дизайнер, а точнее — новый дизайн».

В конце января Нуланд в очередной раз приезжала в Киев. Через несколько дней после ее визита президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного. Пресса предположила, что он согласовал это решение с западными кураторами.

Как появился мем о «печеньках Нуланд»

Уроженка Нью-Йорка Виктория Нуланд окончила Университет Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю, в 1983 году. Затем она пришла в Госдеп и уже с 1988-го начала работать с СССР, позже — со странами постсоветского пространства. С 2005-го по 2008-й Нуланд занимала должность постпреда США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В числе ее обязанностей было укрепление отношений России и Альянса.

В 2013 году Нуланд стала помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии и главной в дипломатическом ведомстве по теме Украины. После начала Евромайдана американка несколько раз прилетала в Киев, где проводила совещания с лидерами протеста, Виталием Кличко, Арсением Яценюком и многими другими. В один из приездов дипломат вышла на Майдан и раздавала печенье и бутерброды участникам акции.

Фото: AP/ТАСС Виктория Нуланд, Киев, 11 декабря 2013 года

По словам кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди — младшего, Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013–2014 годах, вложив в них $5 млрд. Сама Нуланд говорила телеканалу CNN, что эта сумма была потрачена «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству».

С приходом к власти президента США Дональда Трампа Виктория подала в отставку. Она вернулась на службу после победы на выборах Джо Байдена в 2021 году, ее повысили и назначили заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. С лета 2023-го Нуланд временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря.

Что говорила Нуланд о России

Нуланд регулярно посещала не только Киев, но и Москву. В российской столице у нее проходили переговоры с замглавы МИД Сергеем Рябковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, курировавшим тему конфликта в Донбассе.

Нуланд регулярно позволяла себе резкие высказывания в адрес РФ. В феврале она заявила, что современная Россия не соответствует желаемому образу, добавив, что США продолжат «затягивать удавку», пока Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Во время последнего посещения Киева замглавы Госдепа пообещала, что президент России Владимир Путин получит ряд «неприятных сюрпризов» в зоне боевых действий. Как уточнила тогда Нуланд, это будет происходить по мере усиления украинской обороны и в результате ВСУ «добьются очень серьезных успехов».

Фото: МО РФ Авдеевка после освобождения

Чего ждать Украине после отставки Нуланд

Киеву не стоит ожидать серьезных последствий от ухода Нуланд, предположил в разговоре с NEWS.ru американист Борис Межуев. По его мнению, отставка американки косвенно вызвана неудачами украинской армии в зоне спецоперации.

«Нуланд следовала крайне антироссийскому курсу. Известно, что у нее была стратегическая идея — не просто поражение России, но и смена власти в Москве. Ее идея была — воевать на Украине до тех пор, пока в России не поменяется власть. Она стояла у истоков курса, который был связан с контрнаступлением ВСУ. И, поскольку он провалился, Нуланд в итоге не получила позиции первого заместителя госсекретаря, на которую она рассчитывала», — считает Межуев.

По мнению эксперта, идею принуждения Киева к компромиссу мог «проглотить» глава Госдепа Блинкен, но не его подчиненная, которая связала всю карьеру, жизнь и деятельность с жесткой ставкой на поражение России и на полный переход Украины под «американское крыло». Уход Нуланд символизирует провал бескомпромиссного курса США в отношении России, считает Межуев.

Что предшествовало отставке Нуланд

Межуев не исключил, что замгоссекретаря вместе с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном причастна к срыву Стамбульских соглашений, которые могли быть подписаны представителями делегаций из Москвы и Киева весной 2022 года.

По мнению эксперта, те договоренности могли бы привести к завершению конфликта. «Сейчас не очень выигрышной представляется недавняя поездка госпожи Нуланд на Украину, где она поспособствовала отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Он был костью в горле, которая не позволяла Зеленскому действовать совсем самостоятельно от США. Теперь мощный инструмент давления на президента Украины выбит. Это также произошло на фоне усиления самостоятельности Евросоюза», — предположил Межуев.

Фото: Sarahbeth Maney - Pool via CNP/Keystone Press Agency Виктория Нуланд

Чем запомнится Нуланд

Отставка заместителя госсекретаря по политическим вопросам — внутреннее дело Соединенных Штатов, считает глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как он предположил в разговоре с NEWS.ru, Виктория Нуланд запомнится своей ролью в разжигании конфликта на Украине и распространении русофобии.

«Виктория Нуланд — американская антимуза мирной и процветающей Украины. Вскормленный „печеньками“ из ее рук кровавый Майдан 2014 года породил режим, втянувший украинцев в братоубийственную бойню», — высказал мнение Слуцкий.

Как подытожил лидер ЛДПР, уход Нуланд говорит о провале антироссийского курса нынешней администрации США.

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