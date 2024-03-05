В Госдуме объяснили, чем запомнится Нуланд Депутат ГД Слуцкий: Нуланд запомнится как провокатор украинского конфликта

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Виктория Нуланд

Отставка заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд — внутреннее дело Соединенных Штатов, но сама она запомнится за разжигание конфликта на Украине и распространение русофобии, заявил корреспонденту NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что усилия Нуланд на украинско-российском треке американской политики были незаменимы, являются «почти по Фрейду точными».

Отставка Нуланд — внутреннее дело США. Но в оценках ее роли в сегодняшней международной политике, безусловно, всегда будет присутствовать внешний фактор. Виктория Нуланд — американская антимуза мирной и процветающей Украины. Вскормленный «печеньками» из ее рук кровавый Майдан 2014 года породил режим, втянувший украинцев в братоубийственную бойню. Нуланд навсегда запомнится как один из западных провокаторов украинского конфликта и адептов насаждения русофобии, — заявил Слуцкий.

Ранее Нуланд заявила о решении покинуть свой пост в ближайшие недели. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.