В США предсказали распад Украины, который обернется «октябрьским сюрпризом» AS: Украина распадется перед выборами президента США в октябре

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине завершится «октябрьским сюрпризом» перед выборами президента США в 2024 году, считает обозреватель журнала The American Spectator (AS) Самир Тата. По его прогнозам, государство будет распущено и на его обломках возникнет Новая Украина, территории которой будут совпадать с той, которую сейчас контролирует Киев.

Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования. Границы Новой Украины де-юре будут отражать и совпадать с территорией, которая в настоящее время находится под фактическим контролем нынешнего правительства Украины, — написал он.

Тата предположил, что это случится перед выборами президента США в 2024 году. По его словам, распад Украины станет «октябрьским сюрпризом» — так американцы называют значимое событие, которое происходит перед голосованием и может повлиять на его исход.

По мнению обозревателя, Новая Украина будет более сплоченной и хорошо интегрированной, а также обзаведется явно защищаемыми границами. По его словам, это позволит новому государству обрести стратегическую автономию и «отделиться от сферы влияния России», не присоединяясь к Евросоюзу и НАТО.

Комментируя успехи России, Тата подчеркнул, что она уверенно идет к своей цели. По его словам, Москва уже достигла многие из целей, что ставила перед началом СВО. В частности, речь идет об обеспечении сухопутного коридора к Крыму.

Миллиардер Дэвид Сакс ранее заявил, что США необходимо восстановить отношения с Россией. По его словам, это единственный способ предотвратить третью мировую войну.