В США назвали два пункта, отделяющих Украину от прекращения боев Полковник Макгрегор: США должны прекратить поддержку Украины для завершения боев

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вопрос урегулирования ситуации на Украине во многом зависит от позиции США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Twitter (X). По его словам, для прекращения боевых действий Вашингтону достаточно выполнить два условия.

Я предлагаю следующие пункты для разрешения конфликта на Украине, — написал Макгрегор.

Прежде всего, по словам офицера, американская администрация должна свернуть программу военной поддержки Киева. Следом Вашингтону предстоит по дипломатическим каналам уведомить Москву о готовности работать над урегулированием конфликта.

Ранее обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата выдвинул предположение, согласно которому конфликт на Украине завершится "октябрьским сюрпризом" перед выборами президента США в 2024 году. По его мнению, государство прекратит существование, и на его обломках возникнет «новая Украина», территории которой будут совпадать с теми, которые сейчас контролирует Киев.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в свою очередь, заявил, что российские войска возьмут под контроль еще больше территорий перед тем, как США подтолкнут Украину к переговорам. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным выходом из конфликта.