Стали известны подробности блокировки офиса «Яндекса» в Минске

https://static.news.ru/photo/f482c57e-dd5c-11ea-b72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные в чёрном с оружием пришли в два офиса «Яндекса» в Минске, требований они не выдвинули. С находящимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет. Об этом сообщил источник в компании.

Неизвестные пришли в два офиса «Яндекса» (отделы разработки и сервисов), а также водительский хаб «Яндекс.Такси». В офисах работают несколько человек, так как с марта компания — в удалённом режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, — цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что рост акций «Яндекса» на Московской Бирже замедлился после появления информации о силовиках, которые пришли в минский офис компании. По данным на 13:36 мск, бумаги торговались по 4431,2 рубля за штуку, что на 3,3% выше цены на момент закрытия предыдущих торгов. К 14:10 мск рост частично восстановился, достигнув 4,19% (4468 рублей за штуку), следует из данных МосБиржи. Однако до публикации новостей о вооружённых людях в офисе в Белоруссии он составлял 4,6% (4487,8 рублей за штуку).

ЦИК Белоруссии подвёл предварительные итоги голосования в Минске. Согласно последним данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства набрал 64,49% голосов избирателей в столице страны. Главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская набрала в Минске 14,92%.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.