Спикер парламента Армении отправится 9 октября в Москву

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Ален Симонян

Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится в Москву 9 октября по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Отмечается, что парламентская делегация пробудет в российской столице три дня. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа Армении на официальной странице.

Делегация во главе со спикером парламента Армении отправится в столицу Российской Федерации 9 октября. Планируется трехдневный визит, — сказано в пресс-релизе.

Российская сторона пригласила представителей Армении с целью «развития сотрудничества между Государственной думой Российской Федерации и Национальным собранием Республики Армения».

Ранее сообщалось, что в Женеве стартовали переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Ожидается, дипломаты обсудят возможные пункты мирного договора, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук ранее заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Об этом свидетельствует в том числе и то, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование неприемлемой одной из сторон терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется.