Сотрудники милиции задержали более 400 протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/ff03a414-f5e4-11ea-b544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы Белоруссии 13 сентября задержали более 400 участников акций протеста в Минске. Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По словам представителя ведомства, к 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска.

Задержаны несколько сотен человек. В различных районах столицы задержаны более 400 человек, — сообщила в Telegram Чемоданова.

Ранее стало известно, что участники акции протеста в Минске начали строить баррикады. Они приносят подручные материалы на улицу Тимирязева. Среди материалов, которые используют протестующие, водоналивные блоки, которыми обычно огораживают дорожные работы. Вся проезжая часть заполнена людьми, транспорт не может проехать по дороге.

В Минске 13 сентября проходит очередная акция протеста. По словам очевидцев, в ней принимают участие более 150 тысяч протестующих. Митингующие сформировали несколько крупных колонн. Одна из них пошла по проспекту Независимости в направлении резиденции главы Белоруссии Александра Лукашенко. Люди заблокировали движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова — бульвара Космонавтов, поэтому для их разгона милиция использовала водомёт.

Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и победу одержала основной конкурент действующего главы государства Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.