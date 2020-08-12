СМИ: в центр Минска едут военные грузовики

https://static.news.ru/photo/890b3b8c-dc99-11ea-92a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Колонна военных грузовиков выдвинулась в центр Минска. Техника движется из микрорайона Уручье.

Именно там дислоцируется спецназ, пишет РИА Новости. Кроме того, замечены колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

За минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Помимо этого, в ночь на среду в Минске и ряде крупных городов фиксировались попытки перекрыть движение общественного транспорта, а также были выявлены «очаговые сборы граждан» в 25 населённых пунктах.

Также в Брестской области неизвестный бросил в направлении милицейской машины бутылку с зажигательной смесью, а в Жодине под Минском водитель наехал на военнослужащего и скрылся с места происшествия. Всего за минувшие сутки на сотрудников правоохранительных органов было совершено пять умышленных наездов.

Протесты в республике начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из Белоруссии побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

Организация намерена привлечь внимание мировой демократической общественности к ситуации в Белоруссии, инициировать проведение ЕС чрезвычайного саммита, а также обратиться к международным гуманитарным организациям с просьбой об оказании помощи пострадавшим в результате протестов.