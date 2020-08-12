СМИ: штаб Бабарико заподозрили в причастности к протестам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b425ea22-dc9b-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: viktar.babaryka/facebook.com

Белорусские силовики установили, что штаб Виктора Бабарико, выдвигавшего свою кандидатуру на пост главы республики, причастен к протестам в стране.

Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка, — говорится в сообщении телеканала «Беларусь 1» со ссылкой на правоохранителей.

По данным СМИ, беспорядки, прошедшие в ночь с 11 на 12 августа, оказались менее масштабными. Тем не менее, часть участников несогласованных митингов имели боевой настрой, а их действия чётко координировались.

Телеканал отметил, что среди задержанных оказалось много ранее судимых граждан. Во время обысков у них изымали радиостанции, холодное оружие и дубинки. По словам силовиков, среди пойманных есть граждане РФ, Украины и Польши. Милиция также подчеркнула, что самые агрессивные протестующие сконцентрировались в микрорайоне Минска — Серебрянке.

Президентские выборы в Белоруссии прошли в 9 августа 2020 года. После них в стране начались массовые протестные акции. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым, победу в очередной раз одержал Лукашенко. Для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

В Бресте они открыли огонь на поражение входе столкновения с вооружёнными арматурой демонстрантами. В итоге был ранен один человек. Известно также, что один протестующий погиб, когда пытался бросить в силовиков гранату, но боеприпас взорвался у него в руках.

Накануне экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из республики побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил солидарность с участниками акций протеста в Белоруссии и задержанными там журналистами. Он также предрёк действующему президенту республики Александру Лукашенко судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича.