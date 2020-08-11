Силовики в Минске разбивают камеры журналистов

https://static.news.ru/photo/525e1776-dc0d-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц рассказал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали разбивать камеры журналистов, работающих на протестах в Минке. Также они отнимают у сотрудников СМИ карты памяти с фотографиями.

По его словам, таким образом силовики действуют в районе станции метро «Пушкинская», передаёт Sputnik Беларусь.

Где-то в 20:47 к фотокорреспондентам, работавшим на склоне возле гостиницы «Орбита» подбежали несколько «космонавтов» — люди в чёрном камуфляже без опознавательных знаков и в шлемах. Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и ещё шести коллег отобрали карты памяти. У двоих специально сорвали бейджи, — поделился он.

Работник СМИ рассказал, что сначала силовики разогнали протестующих, а затем вернулись, чтобы «разобраться» с ними.

Фотографу Tut.by Вадиму Замировскому также повредили оборудование на проспекте Дзержинского. Он уверен, что силовики получили указание разбивать камеры.

На улице Советских пограничников в Гродно фотографа издания окружили бойцы ОМОН и заставили удалить несколько снимков.

Не снимать сотрудников [правоохранительных органов]! У вас будут проблемы! — сказали ему.

Тем временем на проспекте Дзержинского силовики начали стрелять в людей резиновыми пулями, а в парке Михаила Павлова происходят стычки протестующих и ОМОНа.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.