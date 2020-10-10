Силовики использовали светошумовые гранаты при разгоне акции в Минске

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В ходе разгона очередной акции протеста оппозиции у стелы «Минск — город-герой» бойцы ОМОНа применяют светошумовые гранаты, водомёты и дубинки.

Протестующие, в свою очередь, забрасывают силовиков любыми попадающимися под руки предметами.

Омоновцы массово задерживают митингующих. Причём, преимущественно мужчин. Участвующих в акции женщин силовики призывают разойтись по домам, сообщает ТАСС.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске перед началом акции протеста задержали около 10 журналистов. В их числе оказались и четверо сотрудников ТАСС.