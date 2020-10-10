Российских журналистов задержали перед акцией оппозиции в Минске

https://static.news.ru/photo/afc5be06-0bbe-11eb-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские силовики задержали порядка 10 журналистов перед очередной протестной акцией оппозиции в Минске. В их числе есть сотрудники российских СМИ.

Инцидент произошёл около ТЦ «Галерея» на Немиге. По данным «Интерфакса», к представителям прессы подъехал автобус ОМОНа и их начали сажать туда безо всяких объяснений.

Среди задержанных оказались четверо журналистов ТАСС — Гавриил Григоров, Наталия Федосенко, Валерий Степченков и Юрий Шамшур. Корреспонденты рассказали, что их доставили в РУВД, где проверили документы, установили место проживания и сфотографировали аккредитацию.

После этого троих из них отпустили, сказав, что они могут продолжать работу. Однако вскоре после этого Григоров и Степченков были задержаны повторно, передаёт ТАСС.

Из представителей белорусских СМИ силовики задержали сотрудников БелТА, агентства БелаПАН и газеты «Новы час».

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Как писал NEWS.ru, перед акцией в центре Минска туда были стянуты наряды силовиков, военные грузовики, автозаки и водомёт. Кроме того, перекрыта площадь Независимости, являющаяся традиционным местом сбора манифестантов, и закрыты четыре станции метро.