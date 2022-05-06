Шушкевича обвинили в предательстве советской системы Глава Белорусского союза журналистов Кривошеев: Шушкевич предал советскую систему

Станислав Шушкевич / Фото Виктор Драчев/ТАСС

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич предал советскую систему, которая дала ему карьеру, заявил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в разговоре с ИА SM-News. По его мнению, политик не верил идеалам, которые проповедовал, находясь в советской номенклатуре.

А чем отплатил он ей? Это было предательство советской системы. Он член КПСС, если мне память не изменяет, с 1968 года, а вышел из партии в 1991-м. Тогда же он проиграл выборы на пост председателя Верховного Совета БССР, но после путча Станислав Шушкевич прыгнул в этот последний поезд уходящей советской системы и стал председателем Верховного Совета незаконно, подписав пресловутые Беловежские соглашения, — сказал Кривошеев.

Он добавил, что именно советская система позволила обычному парню из крестьянской семьи с репрессированным отцом сделать блестящую карьеру физика и добиться всего на базе науки.

4 мая Станислав Шушкевич скончался в возрасте 88 лет. В конце 1980-х он занимал должность народного депутата СССР и депутата Верховного Совета БССР. В 1990 году был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Белоруссии. После путча в 1991-м он стал председателем Верховного Совета Белоруссии. На этом посту Шушкевич находился до 1994 года.

В конце 2021-го политик выступил против единого государства России и Белоруссии. Шушкевич подчеркнул, что страна должна быть независимой, а не бороться за дальневосточные проблемы России.