СБУ выявила миллионные злоупотребления при строительстве в Чернобыле

Служба безопасности Украины (СБУ) нашла нарушения при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории чернобыльской зоны отчуждения. Ущерб государству составил десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ. Злоупотребления касаются строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завода по переработке жидких радиоактивных отходов. СБУ установила, что компании «Укрбудмонтаж» и «Укрэнергомонтаж», входящие в состав «Укрбуда» в течении 2018-2018 годов победили в ряде тендеров, объявленных ГСП «Чернобыльская АЭС» и НАЭК «Энергоатом» на общую сумму 1,1 млрд гривен (около $40 млн). При этом обе компании вступили в сговор с целью манипуляции ценами и борьбы с конкурентами. В результате стоимость работ была серьёзно завышена. Из государственного бюджета власти страны необоснованно выделили более 26 млн гривен (около $1 млн).